Adriana Poláková je známa z televíznych obrazoviek mala vždy sen žiť v kľudnom meste so svojím partnerom Christianom. Tento sen sa jej aj splnil keď sa rozhodla sa opustiť Slovensko a vydala sa neďaleko za hranice, do mesta Burgau v Rakúsku. Kúpa kaštieľa bola údajne z jej najlepších rozhodnutí, no jeho prerábanie bolo veľmi náročné.