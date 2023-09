Lucie Bílá nešetrí: Kúpila dva nové byty, ale luxus nečakajte...

Lucie Bílá popri svojej veľkolepej speváckej kariére myslí aj na budúcnosť. Je majiteľkou viacerých nehnuteľností a dokupuje ďalšie. Ako píše Plus 7 dní, nie je to tak dávno, čo sa stala majiteľkou dvoch bytov v centre svojich rodných Otvovic.

Zaujímavé je, že úspešná umelkyňa nekúpila nič luxusné. Podľa zmluvy z minulého marca má jedna z bytových jednotiek len 38,3 metrov štvorcových, druhý byt je o čosi väčší, má rozlohu 44,7 metrov štvorcových a záhradu s výmerom 41,2 metrov štvorcových. Táto nehnuteľnosť má približnú hodnotu 212 000 eur. Pravdepodobne sa jedná o strategicky múdre riešenie úschovy peňazí.

Podľa obyvateľov Otvovic investovala česká speváčka ešte do niečoho - do záchrany tamojšieho kultúrneho domu. Na jeho mieste mali vzniknúť malé byty, sklady a kancelárie, pričom aktuálne sa tam konajú kultúrne a spoločenské akcie. Nakoľko tu sídli aj reštaurácia samotnej Lucie Bíléj, dala 400 000 eur do záchrany priestorov.