Tomu sa povie zmena! Mamba Dasha ukázala bývanie PRED a PO

Dáša Šarközyová známa ako Mamba sa so snúbencom Tonym Poruchom a synčekom Manolom zabývali v byte. Hoci majú postavený dom, ešte nie je kompletne pripravený na presťahovanie. A tak si stále užívajú mestské bývanie, ktoré však dizajnovo vynovili.

Inšpirovať sa u nich môžete napríklad pri rozhodnutí, či dať do interiéru záclony so závesmi alebo nie. Interiérové štýly sa v názoroch rôznia, preto je lepšie - ako sa vraví - raz vidieť ako dvakrát počuť. A tak Mamba natočila šikovné video. Pozrite si video nižšie:

Spálňu i obývačku si mladá rodinka nechala vylepšiť práve dekorom na oknách a rozdiel je to poriadny. "Nádherne vám to zútulnilo priestor," napísala fanúšička. "Krásneeee," pridali sa mnohí ďalší. Zmena je to naozaj veľká a bývanie pôsobí veľmi príjemne.

Byt Mamby a Tonyho sa nesie v duchu neutrálnych farieb a luxusných materiálov. Táto kombinácia im zaisťuje bývanie v štýle, ktorý sa im páči a ktorý si zrejme so sebou donesú aj do rodinného domu. Uvidíme...