Večerná romantika: Osvetlenie terasy vyberajte správne

Hlavne bezpečne

Zamerajte sa na svietidlá vhodné do exteriéru. Nie nadarmo sa na ne kladú vyššie nároky na odolnosť proti vode, teplotným výkyvom, vetru, hmyzu a nečistotám z vonkajšieho prostredia. Parameter zvýšenej ochrany svietidla proti vode a prachu určuje takzvané IP krytie. Na použitie na terasu vyberajte modely s krytím od IP44 do IP68. Ale pozor! Nie všetky svietidlá s týmto krytím sú stavané do exteriéru. Dôvodom je ich povrchová úprava, ktorá nie je odolná proti UV žiareniu a vedie k degradácii materiálu. Preto si vhodnosť použitia overte u predajcu.

Kam s nimi?

Súčasný trend veľkoplošného presklenia, ktoré prepája dennú zónu s terasou, fandí jej nepriamemu osvetleniu z interiéru. To, samozrejme, nenahradí hlavné osvetlenie terasy. Optimálne svetlo má byť dostatočne intenzívne, no zároveň nesmie oslňovať. Ako najpraktickejšie sa osvedčili nástenné svietidlá osadené pri vchode na terasu a podľa potreby rytmicky opakované s odstupom dva a pol až tri metre. Štýl svietidiel zvoľte jednotný podľa ladenia interiéru a exteriéru domu. V prípade zastrešenej terasy sú alternatívnym riešením moderné závesné alebo stropné lampy. V konzolovom prevýšení horného podlažia domu elektrické rozvody jednoducho ukryjete pod omietku alebo obklad v podhľade.

Svietidlá do záhrady alebo na terasu treba vyberať podľa toho, ako ich plánujeme využívať. Zdroj: archív

V rovine podlahy

Obľubu si získali malé orientačné svietidlá integrované v podlahe, označované aj ako zápustné. Tieto typy môžete vybaviť technológiou so senzorom, ktorý reaguje na intenzitu slnečného svitu a po zotmení sa automaticky zapnú a pri rozvidnení vypnú. Nech si už vyberiete ktorýkoľvek typ celoročných zabudovaných lámp, oplatí sa vybaviť ich stmievačmi na nastavenie požadovanej intenzity svetla. Počas letnej sezóny ich doplňte sezónnymi solárnymi lampičkami, lampášmi a svietiacimi kvetináčmi, ktoré sa postarajú o príjemné náladové osvetlenie.