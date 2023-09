1. Hneď po kúpe

Je potrebné, aby ste ich po zakúpení nielen presadili do kyslého a kvalitného substrátu, ale postarali sa aj o to, aby na ich korienkoch neostali zvyšky toho pôvodného. Ešte predtým je však dobré vresy s očistenými koreňmi ponoriť do odstátej vody aspoň na 5 hodín. Rastliny sa dostatočne napijú, nasiaknu vodou a vy ich môžete bez obáv vysadiť.