Nie je izbovka ako izbovka: 3 popínavé rastlinky, ktoré sa oplatí poznať

Potosovec zlatý

Je zaujímavé sledovať, ako sa móda opakuje aj v prípade bytovej zelene. Potosovec zlatý je dnes hitom, rovnako to bolo aj desaťročia dozadu, no pomedzi to akoby sa naň zabudlo. Svojou obyčajnosťou si však opäť prinavrátil slávu a dnes je súčasťou moderného bývania. Má lesklé listy v tvare srdca a hoci nekvitne do kvetu, je veľmi žiadaný. Na listoch sa mu striedajú odtiene zelenej, čo vynikne najmä na previsoch. Má rád svetlé miesta, no nie priame slnko. Je na zozname rastlín, ktoré nasávajú toxíny a čistia vzduch.