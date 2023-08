Nádherná záhrada Zory Czoborovej: Kopec miesta, bazén aj tajná pivnica

Žiadna zábava

Ako píše plus7dni.sk, trénerkini rodičia sa pred desiatkami rokov rozhodli, že si nekúpia byt v Bratislave, ale domček so záhradou na Záhorí. „Kedysi vyzerala naša záhrada úplne inak. Bolo tu množstvo rolí. Mali sme nasadené obrovské kvantum zemiakov, paradajok, uhoriek a skleník s paprikami. Naši pestovali toľko, že sme to nestíhali konzumovať a začali sme to už aj rozdávať. Neskôr sa našej úrode darilo až tak, že sme zrazu mali problém už aj s tým, kto to bude od nás odoberať, lebo sme to už nevládali nielen jesť, ale už ani spracovávať. Preto som dospela k rozhodnutiu, že už stačilo, aby naši stále dreli v záhrade,“ zaspomínala si Zora na minulé roky.