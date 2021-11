Izbovky, čo pohlcujú vlhkosť: Skvelo vyzerajú a ešte lepšie "fungujú" Foto: pinterest/homestolove.com

V domácnosti by nemali chýbať izbové rastliny. Dôvodov je viacero, no jedným z nich je určite boj proti vlhkosti prostredia. Ak bojujete so zarosenými oknami či nebodaj plesňami, regulujte vlhkosť vzduchu aj zeleňou.