FOTO Stromy v interiéri: Dojem, aký v domácnosti urobia, stojí za to! Foto: apartmenttherapy.com

Izbové rastliny by doma nemali chýbať, nakoľko raz-dva dotvoria bývanie, ale čo by ste povedali na strom? Znie to možno prehnane a zbytočne komplikovane, ale opak je pravdou. Aj vy môžete v interiéri pestovať strom a stavte sa, že ohromí každého, kto ku vám príde!