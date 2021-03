1. Menej je viac

Táto rada je absolútnym základom, ktorý na malých priestoroch platí na sto percent. A to aj v záhrade. Je samozrejmé, že máte množstvo plánov, predstáv a túžob, ako by to v nej malo vyzerať a čo by ste v nej chceli, ale s ohľadom na priestor treba robiť kompromisy. Myslite na to, aby ste záhradu nepreplnili a opticky neobrali o priestor.