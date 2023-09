Adam Bardy má štýlový byt, ale aj... Pozrite, čo vlastní. Fíha!

"Okolo tejto záhrady sme chodili 4 roky. Nakúkali na ňu cez plot a hovorili si, aké krásne by bolo mať len malý kúsok, niečo by sme zasadili alebo by sme len tak relaxovali v sieti a nič nerobili. A keď na tom malom kúsku teraz sme, rozprávame sa tak ako nikde, snívame, oddychujeme a sledujeme Alana..." napísala Bibiana Bardy na svojom Instagrame.

Dnes o svojom kúsku zeme hovoria ako o raji. Užívajú si tam voľný čas, čo - to pestujú, vedú k láske k prírode svojho synčeka a ukazujú mu krásu obyčajnosti. Majú tu hojdaciu sieť, lavičky, ale aj natiahnuté lano tesne nad zemou, na ktorom trénujú balans. Poeticky hovoria, že balans treba aj v živote a nielen ich fanúšikovia na Instagrame im dávajú za pravdu.

Pozrite si sympatickú záhradu Bardyovcov v galérii. Ponechávajú ju rásť viacmenej voľne, aby mala dostatočne autentický vzhľad a cítili sa ako v prírode ďaleko od mesta. Krásnu atmosféru tohto miesta neprehliadnete...