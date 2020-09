Ako vyzerá váš vchod? Zmeňte tieto veci a pozrite sa na to!

1. Osvetlenie

Najlacnejší spôsob, ako trafiť kľúčom do dverí, je mať svietidlo nad dverami. Ak však urobíte pri stavbe domu melú zmenu - a potiahnete elektrické káble symetricky po stranách dverí, dosiahnete naozaj prekvapivý efekt. Aj „obyčajný" vstup zrazu bude vyzerať elegantnejšie.

Vstup do bytu alebo domu je vašou vizitkou. Zdroj: archív



Tip: Ak bývate v byte a svietidlo nemáte nad dverami, ale na chodbovej stene, môžete urobiť aspoň malú fintu: na strany umiestnite jednoduché dekorácie - alebo si ich aspoň nakreslite. Môže ísť o celkom jednoduchý vzor jednou farbou.

2. Zeleň

Rastliny po bokoch - toto je detail, ktorý môžeme opakovať ako obohratá platňa. Stačia dva ťažké kvetináče, ktoré sa len tak ľahko neprevrátia - a do nich dve vyššie rastliny. A váš vstup bude pripomínať vchod do paláca. Ak si tam zasadíte ihličňany alebo tuje, môžete ich v zime ozdobiť malými svetielkami a dojem bude skutočne rozprávkový.

3. Farba

Nebojte sa. Odvážte sa. A hlavne - zistite, ktorú farbu máte najradšej. Natrite si ňou dvere - a vracať sa domov, hoci aj do prázdneho bytu bude ako pozrieť sa na vždy usmiatu tvár. Účinok farieb na zdravie človeka, telesné aj duševné, rozhodne netreba podceňovať. Navyše, pátranie po farbe, ktorá vám hovorí z duše, môže byť ozaj zábavnou skúsenosťou. Ak to na prvýkrát nevyjde, bude vás to stáť len jednu plechovku farby.

4. Rohožka

Ak nemáte odvahu na farebné dvere, ktoré by pútali pozornosť susedov, začnite malým krôčkom: investujte do rohožky. Doprajte si čas pri jej výbere. Bude to totiž jedna z prvých vecí, ktorou môžete dobre naladiť prichádzajúcich - od poštárky po unaveného manžela.