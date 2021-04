Skrášlite si dom aj zvonka: Renováciu plotu zvládnete sami 5 5 Foto: Shutterstock

Pokiaľ sa vám zdá, že váš plot si už svoje najlepšie roky poctivo odslúžil, možno by ste ho mali renovovať. Pozrime sa teda na to, aké výhody má drevený plot a aké plot z pletiva. No a ako oba typy opraviť a ošetriť.