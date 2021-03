Zrkadlá u vás doma: Poznáte pravidlá ich umiestňovania?

Skontrolujte odraz

Pred zavesením zrkadla skontrolujte to, čo je oproti nemu. Aj keď zrkadlá často vešáme na základe dostupného priestoru na stene, je veľmi dobrým ťahom myslieť na to, čo sa v nich objaví. Ak bude zavesené oproti efektnému prvku, ako je maľba alebo cenný kus nábytku, bude mať tento predmet ešte väčší význam. Tiež vždy, keď je to možné, zaveste zrkadlo oproti oknu, čo výrazne zvýšuje množstvo svetla v miestnosti.

Zvážte výšku zavesenia

Okrem umiestnenia oproti niečomu vizuálne príťažlivému by malo byť zrkadlo vždy zavesené v primeranej výške pre daný priestor. Na rozdiel od umenia, ktoré by malo byť vždy vo výške očí, umiestnenie zrkadla bude závisieť od toho, čo chcete, aby odrážalo. Úroveň očí, samozrejme, funguje, ale vyššie alebo nižšie miesta závisa od situácie - napríklad také zrkadlo nad posteľou v spálni.