Vianočné inšpirácie: 33 dôkazov, že v jednoduchosti je najväčšia krása

Tzv. minimalistické Vianoce sú jedným z aktuálnych trendov. Nie je to o potlačovaní sviatočnej atmosféry ani o odriekaní si darčekov. Je to o spôsobe, akým Vianoce pojmete a čo všetko vám k ich krásnemu prežitiu treba. My sme sa pozreli na výzdobu, ktorá si celkom pokojne vystačí s DIY výtvormi, recyklovanými materiálmi alebo niekoľkými guľami a mašľami z minulého roka.

Trendom jednoduchšie ozdobených Vianoc je menší stromček. V kvetináči, z dreva, papiera alebo len nalepený na stene stále vytvára tú pravú atmosféru. Darčeky sa zmestia pod každý jeden z nich a čo je plusom, doma máte dostatok miesta a menej starostí s presúvaním nábytku. Čerstvé ihličie je spôsobom, ako na prírodnú nôtu vyzdobiť hociktorú mietsnosť - postačia vetvičky, pár ozdôb alebo len deťmi vyrobené okrasy.

Vianoce nemusia byť prezdobené a aj tak budú krásne a plné zážitkov. Zdroj: via goodhousekeeping.com

Symbolov Vianoc, sviatkov či zimného obdobia ako takého je dostatok. Pre vytvorenie čara naokolo stačia aj sviečky či svetielka, trocha tradičnej farby alebo len tematické vankúše. Je na vás, ako veľmi sa do dekorovania ponoríte, no aj naša galéria je dôkazom, že stačí málo, aby ste sa cítili vianočne.