Úzke steny a múriky u vás doma: Takto ich maximálne využijete

V závislosti od toho, kde v domácnosti sa úzka stena nachádza, jej možno nájsť využitie. „Klasika" je spraviť z nej domácu fotogalériu spomienok na pekné rodinné chvíle. V blízkosti kuchyne však úzku stenu možno využiť prakticky: pripevniť na ňu rad držiakov alebo tyč na zavesenie kuchynského náčinia, črepníkov s bylinkami alebo stojan na kuchársku knihu.

Veľmi zaujímavým nápadom je spraviť z nej farebný akcent miestnosti. Najmä pre tých, ktorí nemajú odvahu vymaľovať celú miestnosť alebo stenu nejakou výraznou farbou, môže úzka stena poslúžiť ako farebný trenažér. Na múriku si môžu otestovať, ako na nich pôsobí konkrétny odtieň. Ak sa ukáže ako prešľap, pár ťahmi valčeka je možné ho zmeniť.

Nápadov, ako využiť úzku stenu v domácnosti, je množstvo.



Odkazová tabuľa je ďalšia možnosť, ako využiť úzku stenu. Samozrejme, ak zainvestujete do špeciálnej tabuľovej farby, ktorou sa kedysi natierali školské tabule. Vzhľadom na to, že nebude treba veľa farby, pretože stena je úzka, ide o dobré riešenie. Pred nanesením farby ju však treba dôkladne vyhladiť, aby stierka nemala zrniečka, ktoré by sťažovali kreslenie kriedou. Rovnako je vhodné múr hĺbkovo napenetrovať.

