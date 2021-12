Tušili ste to? Časti potravín, ktoré určite NEVYHADZOVAŤ Foto: Shutterstock

Pri varení šúpeme, krájame, orezávame... A čo nejde do hrnca alebo na tanier, to hádžeme rovno do odpadkov. Možno vás však prekvapí, čo všetko sa dá ešte využiť.