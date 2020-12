Modrý

Roku 2020 v interiéri dominovala klasická modrá farba. Odborníkmi bola vyhlásená za tú najžiadanejšiu a bolo to vidno na zariadení, doplnkochi dekoráciách. Tento farebný trend to už dotiahne do konca roka a aj počas Vianoc sa odrazí na stromčekoch. Klasická modrá sviatkom svedčí a dobre sa kombinuje s bielou, striebornou, červenou i zlatou.