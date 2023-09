Trend roku 2024, ktorý (ne)prekvapí: Osvieži obývačku aj kuchyňu

Medzi interiérovými trendmi budúceho roka je aj jeden výrazný vzor. Používa sa roky, je akýmsi nesmrteľným doplnkom a osvieži každú nudu. No aj napriek tomu sa nepáči všetkým. Čo vravíte na geometriu vy?

Geometria v domácom dekore je trend, ktorý zahŕňa umelé tvary, ako sú štvorce, kruhy či trojuholníky, s cieľom vytvoriť vizuálne pútavý dizajn v interiéri. V roku 2024 je geometrický vzor pripravený vziať nás útokom a "napchať" sa do obývačiek, spální aj kuchýň. V podstate všade.

Zabudnite teda na to, že sa geometria obmedzuje len na vankúše, ako vám hneď mohlo napadnúť. "Výrazné farby, dekorácie na stôl, koberce, nástenné umenie," vymenúva interiérová dizajnérka Courtney Marquez. Geometrické tvary môžu dodať každému priestoru život. V závislosti od mierky a farby môžu pôsobiť výrazne alebo jemne.

Zdroj: Elanie Rieders

Napriek tomu, že ide o výrazný motív, treba mať na pamäti podstatu geometrie - jej hlavným zámerom je dosiahnuť dojem rovnováhy a poriadku. A to platí aj v interiéri. Geometrické vzory v ňom použité by mali dopĺňať alebo zvýrazňovať architektonickú geometriu priestoru. Nezabúdajte na to.