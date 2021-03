TOTO by ste mali v kúpeľni vyčistiť aspoň raz za šesť mesiacov! Väčšina z nás to nerobí

Ako sa hovorí, čo sa dlho odkladá, trvá potom trikrát dlhšie. Ak nečistíte sprchovaciu hlavicu pravidelne, vodný kameň sa na nej usádza a následné čistenie je oveľa ťahšie. Hlavicu by ste mali čistiť raz za rok. Závisí, samozrejme, od tvrdosti vody. Veľa ľudí hlavice nečistí, lebo nevie, že by sa mali alebo nevie ako. Pritom, keď vodný kameň upchá dierky na vodu, pocítite to pri nízkom prúde vody. Ako teda na to?

1. Pravidelné čistenie

Aby ste predchádzali usadzovaniu, starajte sa o hlavicu pravidelne aj pri každotýždňovom upratovaní. Nastriekajte na ňu čistiaci prostriedok a pretrite handričkou. Raz za rok však spravte toto.