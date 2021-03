Toto je miesto, ktoré musíte na chladničke čistiť denne: Je plné baktérií!

Denne by ste mali dbať na to, aby ste chladničku neznečisťovali. Samozrejme, občas nám niečo kvapne, niektorá fľaštička nie je správne zatvorená alebo sa nám rozleje mlieko. Všetky takéto nehody je potrebné odstraňovať okamžite. Siahnite po vlhčenej utierke miesto alebo vytrite utierkou namočenou v dezinfekčnom prostriedku. Niektoré potraviny či pochutiny môžu byť agresívne a zanechať fľaky či stopy na povrchu, preto by sme ich nemali nechať zaschnúť.

Do chladničky vkladajte vždy správne uzatvorené fľaše, nádoby či obaly. Aj ovocie či zeleninu, ktorá nie je balená, vložte do krabice alebo ich aspoň uložte na tanier. Hrnce, misky, taniere i ostatné nádoby vždy zakryte alebo zatvorte. Mimoriadny pozor dávajte pri uskladňovaní surového mäsa. Miesto, ktoré musíte čistiť denne dezinfekčnou utierkou, je držadlo na chladničke alebo miesto na dverách, na ktoré siahate pri ich otváraní najčastejšie.