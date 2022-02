TOP kuchynské trendy, ktoré tak rýchlo nevyjdú z módy

Poznáte to. Doba sa mení a aj samotná spoločnosť prechádza istým vývojom. Rovnako to je pri trendoch, ktoré udávajú štýl i v bývaní. Ale nie vždy je z toho pravidlo. Niektoré veci sa nemenia a sú večné za každých okolností. A to platí aj pri kuchyni.

Kuchyňa spojená s jedálňou

Trendové je a bude práve samotné prepojenie kuchyne s jedálňou, a to aj v prípade, že máte menší byt. Praktický dizajn vytvára funkčný priestor ideálny na varenie, jedenie a spoločenské stretnutia. Väčšinou ide o veľkú presvetlenú miestnosť, ktorá v sebe spája praktickú stránku s funkčnosťou, vďaka čomu vznikne kuchyňa vašich snov.