Takto vznikajú dobré nápady! Z vyhodených poistiek začali vyrábať...

Život Ingvara Kamprada, zakladateľa Ikea, je plný zaujímavých príbehov. To ako pracoval môže byť dodnes inšpiráciou pre ľudí na celom svete.

Portrét z fotiek zamestnancov

Ingvar zakladal firmu ako17-ročný, teda ešte neplnoletý a tak musel prvý rok zaňho podpisovať všetky dokumenty otec. IKEA bola najskôr malým zásielkovým obchodom, Ingvar objednávky vybavoval na bicykli. Bol vizionárom a počas života mal viacero nápadov, ktoré urobili z o spoločnosti to, čím je dnes. Pracoval až do konca svojho života. Preslávil sa aj odporom k elitárstvu a neformálnym vystupovaním. Zamestnanci ho milovali a hneď pri vchode do múzea dali urobiť jeho portrét zo 4000 malých fotiek zamestnancov.

To bol nápad!

Keď sa staré kovové a porcelánové poistkové skrine začali nahrádzať novou technológiou, v Ikea mali nápad využiť to a začali z nich vyrábať veľmi obľúbené svietniky na čajové sviečky. Samozrejme, za veľmi nízku cenu, nakoľko recyklovali niečo staré, čo by inak skončilo na smetisku.

Portrét Ingvara Kamprada je zložený zo 4000 fotiek jeho zamestnancov. Zdroj: Daniela Mýtna

Prečo bol najlepší?

Je toho viac, vďaka čomu si ľudia vyberali práve jeho nábytok. Okrem kvality a ceny prišiel aj s novými nápadmi - ploché balenie a výroba nábytku ako stavebnica ušetrilo na preprave. K obchodu pribudla reštaurácia, neskôr detský kútik, začal vydávať katalógy... A veľa urobila aj oddanosť a lojalita zamestnancov. Ingvar vždy vravel: "Nepoznám lepší spôsob vedenia ľudí, než ísť príkladom. Pre mňa by bolo neprijateľné cestovať prvou triedou, keby som vedel, že kolegovia sú v turistickej.“