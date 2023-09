Stavebné puzdrá J.A.P. – po novom s doživotnou zárukou

Trúfate si v duchu odpovedať na otázku, čo je stavebné puzdro? Ak áno, máte pochvalu, pokiaľ nie, tak jednoducho povedané, ide o plechovú kapsu, určenú na zamurovanie do pevnej priečky alebo na inštaláciu do SDK. Dvere sú potom pri otváraní zasúvané do tejto plechovej kapsy a nenárokujú si žiadny ďalší priestor. Stavebné puzdro predstavuje bezbariérové riešenie a je neprekonateľnou voľbou, pokiaľ potrebujete v interiéri ušetriť priestor.

Stavebné puzdro NORMA PARALLEL Zdroj: J.A.P. Slovakia

Výrobcom stavebných puzdier je firma J.A.P. Slovakia. Pán Petr Paksi, konateľ tejto spoločnosti, dopĺňa: „Vyrábame stavebné puzdrá už viac ako tridsať rokov. Za túto dobu sme našim zákazníkom dodali bezmála 500 000 kusov stavebných puzdier v rôznom prevedení. Vďaka vlastnému skladovému zázemiu vieme, na rozdiel od zahraničnej konkurencie, dodať stavebné puzdrá v podstate na počkanie“.



V základnej ponuke sú stavebné puzdrá obložkové a bezobložkové. Obložkové stavebné puzdro NORMA sa využíva najviac a je v štyroch kategóriách - NORMA STANDARD, NORMA KOMFORT, NORMA UNIBOX a NORMA PARALLEL. Každá z kategórií zohľadňuje typ interiéru, do ktorého treba dvere umiestniť.

Stavebné puzdro NORMA STANDARD Zdroj: J.A.P. Slovakia

Stavebné puzdro NORMA UNIBOX Zdroj: J.A.P. Slovakia

Bezobložkové stavebné puzdrá reprezentujú puzdrá AKTIVE STANDARD pre jednokrídlové dvere a AKTIVE KOMFORT pre dvojkrídlové dvere. Bezobložkové stavebné puzdra bez kompromisov rešpektujú čisté moderné línie múrov bez obložiek a sú tak ideálne pre minimalisticky riešené interiéry. Tieto stavebné puzdrá dizajnovo nadväzujú na ucelený rad skrytých zárubní AKTIVE, ktoré sú vhodné pre otočné dvere od väčšiny výrobcov na trhu.

Stavebné puzdro AKTIVE STANDARD Zdroj: J.A.P. Slovakia

Tohtoročnou NOVINKOU sú stavebné puzdrá ATLAS a ELEKTRA, ktoré konštrukčne vychádzajú zo stavebného puzdra NORMA, ale ATLAS navyše dovolí zavesenie nosných prvkov, napríklad nábytku alebo kuchynskej linky. Stavebné puzdro ELEKTRA upúta ľahkým vedením elektroinštalácie bez kolízie s dverným krídlom.

Stavebné puzdro ELEKTRA Zdroj: J.A.P. Slovakia

Všetky spomínané varianty stavebných puzdier potešia možnosťou doplnenia tichým dorazom pre postupný dojazd, možnosťou atypických výšok až do priechodnej výšky 2700 mm, nosnosťou dverného krídla až 120 kg a kompatibilitou so všetkými výrobcami dverí, teda aj s nami a našimi dverami MASTER.



„Dlhoročné skúsenosti, kvalitné materiály a technologické zázemie garantujú najvyššiu kvalitu našich stavebných puzdier. Trúfli sme si aj na nezávislú certifikáciu životnosti vozíčkov, ktorá bola potvrdená na dobu 98 rokov“, zdôrazňuje to najdôležitejšie Petr Paksi a pridáva aktuálnu novinku: „Firma je na tento výrobok právom hrdá a rozhodli sme naň poskytovať nadštandardnú doživotnú záruku“. Tiché elegantné riešenie, úspora priestorov, originálny dizajn a kvalitné spracovanie. Samé klady, ktoré sa iste pri stavbe či rekonštrukcii oplatí mať na zreteli. Každý ušetrený meter sa dnes počíta a so stavebnými puzdrami J.A.P. Slovakia k nim vedie priama cesta. Dostanete skrátka to najlepšie, čo na trhu je. www.jap.sk