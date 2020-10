Sú prírodné

Tak v prvom rade sklo je prírodný materiál. Úplne. Nie sú doň pridávané žiadne cudzie látky, je to zmes piesku, vápenca a sódy, teda bez chémie. Sklo možno dokola recyklovať a je tak k prírode šetrné.

Sú zdravšie

Sklo je šetrné k prírode, ale je šetrné aj k ľudskému zdraviu. Z faktu, že ide o čisto prírodný materiál, je zrejmé, že do uskladneného jedla či tekutiny nemôže uvoľniť žiadnu chémiu. A to ani pri dlhšom skladovaní. To sa, žiaľ, o plastových nádobách povedať nedá...