Skvelý trik, ako ušetriť za VODU: Držte sa ho a nedoplatky už nebudú!

Voda z oplachovania na polievanie

Ako píše web žena.pluska.sk, treba sa pozrieť všade, kde odteká voda. Napríklad i do kuchynského umývadla. Zalievanie rastlín je neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o záhradu alebo o izbové rastliny v interiéroch. Uvedomili ste si ale, že voda, ktorú považujeme za odpadovú, môže byť cenný zdroj výživy pre naše rastliny?

Napríklad po oplachovaní ovocia či zeleniny, bezmydlové umytie rúk alebo tváre... Vodu, ktorá by inak išla do odpadu, využijete na polievanie rastlín, len ju treba zachytávať. A navyše tým šetríte pitnú vodu pre iné potreby. Prečo je toto skvelý tip? Pretože ide o udržateľný prístup, ktorý je ekologický a to tým, že využíva existujúci zdroj vody.