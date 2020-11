Šetrite v domácnosti: Najdôležitejšie triky, ako o poznanie znížiť rodinné výdaje

Najviac ušetríte na kúrení – kotol, radiátory a nastavenie teploty

Kúrenie predstavuje 50 % spotreby celkovej energie. Pred vykurovaním preto urobte údržbu kotla, odvzdušnite radiátory a odsuňte od nich kryty, nábytok a nezakrývajte ich. V každej miestnosti nastavte primeranú teplotu a zamedzte všetkým únikom tepla – utesnite okná a dvere, a dodržujte pravidelné, krátke vetranie.

Kúrením sa dá ušetriť pekný peniaz. Zdroj: profimedia.sk

Šetrenie v kuchyni – mixujte, varte, umývajte, mrazte

Fastfoody a polotovary nerobia dobre vášmu žalúdku a zároveň vyprázdňujú aj vašu peňaženku. Za cenu jedného hamburgeru, urobíte doma hrniec dobrej teplej polievky pre celú rodinu. A tak je to aj s nápojmi. Namiesto naťahovania sa s ťažkými kartónmi z obchodu si urobte čaj s medom, alebo vodu so sirupom. Ušetriť môžete aj na spotrebičoch, mixovať môžete ručne, vodu zohrievajte pod pokrievkou alebo v rýchlovarnej konvici, dbajte o to, aby v chladničke a mrazničke nebola námraza (zvyšuje spotrebu energie), chladničku majte otvorenú len minimálny čas, používajte umývačku riadu, ktorá ušetrí 60% vody a 40% energie.

Žrúti energie – žehlenie, úspora vody a elektriky

Medzi najväčších žrútov energie patrí žehlička, začnite žehliť jemnou bielizňou, a až keď je žehlička horúca, žehlite „odolnejšie“ tkaniny. Málo znečistenú bielizeň môžete prať na nižších teplotách, namiesto kúpania sa sprchujte. Nezdá sa to, ale veľa peňazí vyhodíte aj za nevypnutú elektroniku v čase, keď ju nepoužívate a o žiarovkách určite viete, že tie úsporné spotrebujú o 80 % menej energie a vydržia 10x dlhšie.

Aj drobné zmeny v domácnosti spravia veľa v peňaženke.