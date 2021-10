1. Newyorský šatník

Pred premenou to bol sklad na všetko možné, ktorý vidíte na úvodnej fotke. Majiteľka malého bytu v New Yorku skrývala za dvere šatníka možné aj nemožné, no chýbalo jej miesto na pokojné prípravy a ženské chystanie sa. Oslovila teda majstrov a tí jej v mieste nezorganizovanej skrine vytvorili šatník so zásuvkami, policami, miestom na sedenie a tiež svetlom. Perfektné riešenie pre milovníčky kozmetických kútikov.