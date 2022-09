Kúpeľňa úzkeho tvaru neponúkala veľké možnosti na zmenu dispozície, no to pri prerábke neprekážalo. Základom bolo zbaviť sa modrej farby a získať viac miesta pre sprchový kút. Pri plánovaní však prišla zmena a majitelia zatúžili po vani. Ako teraz hovoria, bolo to najlepšie rozhodnutie.