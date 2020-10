Plastové nádoby na jedlo: Toto je signál, že ich treba už vymeniť

Skontrolujte ich kvalitu

Nie je plastová nádoba ako plastová nádoba. Tie, do ktorých sú balené potraviny v obchodoch, nie sú zďaleka také trvácne ako kupované s vrchnákmi. Test je veľmi jednoduchý - stlačte plast, do ktorého chcete dať svoje jedlo a skontrolujte jeho tvrdosť. Čo sa dá ľahko preliačiť a pokrčiť, to je na pár použití, pevnejšie výrobky sú určené na opakované umývanie a plnenie.

Základom je dno

Starostlivosť o plastové nádoby používané v domácnosti v prvom rade znamená, že treba rešpektovať piktogramy na ich dne. Otočte nádobu a pozrite sa, čo je na nej od výrobcu udané. Môže ísť do mikrovlnky či mrazničky? Môže sa dať do umývačky riadu? Môže sa z nej jesť? Všetko toto je nakreslené na spodnej časti a ide o návod, ako s riadom zaobchádzať.

Pristupujte k nim jemne

Jedna odborníčka na čistotu v kuchyni raz plastové nádoby prirovnala k našej pleti. To znamená, že sa o ne máme starať rovnako jemne - nedrhnúť, nepoužívať silnú chémiu ani nevynechávať kvalitnú a najmä pravidelnú starostlivosť. Misky sa môžu zafarbiť, čo spôsobuje jedlo s výraznejšími kyselinami, avšak to nie je závada. Problém ucítite nosom - ak misku nedokážete zbaviť zápachu, vtedy je načase ju vymeniť. To isté platí, pokiaľ ste do nej urobili zárezy príborom, ktoré sa ťažko čistia, prípadne ak je prasknutá či netesní.

Sklo je lepšia možnosť

Ekológia radí, že lepšou možnosťou je skladovať potraviny v skle. Ide o prírodný materiál, ktorý neuvoľňuje chemické látky, takže nepoškodzuje prírodu, potraviny ani naše zdravie. Sklenené nádoby neprepúšťajú plyny a obmedzujú straty oxidu uhličitého, takže jedlo aj pitie v nich vydrží dlhšie čerstvé než v plastových. A ak je vaším argumentom, že sklo je ťažké, aj na toto už výrobcovia mysleli. Dajú sa kúpiť aj odľahčené modely.