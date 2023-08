V komposte

Hoci sa mravce môžu vyskytnúť takmer v každej miestnosti, vždy prichádzajú od podlahy. Ako píše web zahradkar.pluska.sk, môžu mať hniezdo aj v komposte. V prípade, že sa odtiaľ rozliezajú do záhrady aj do domu, musíte ho zvlhčiť a prekopať. Ak sa ich chcete zbaviť ekologickou cestou, naservírujte im prášok do pečiva, škoricu, majorán, mätu, klinčeky či štipľavú papriku.