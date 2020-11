Meníme vaše byty: Z obyčajnej kuchyne je moderný vintage

Mladej dizajnérke Márii Minarikovej, ktorú požiadali o pomoc, dali majitelia tri podmienky, a to vniesť do priestoru viac svetla, vytvoriť domácu atmosféru a zachovať pôvodnú dlažbu.

Klenba pôjde preč!

Pôvodná kuchynská linka mala tvar písmena L a cez oblúkový priechod bola spojená s ďalšou miestnosťou. Aby sa zväčšil úložný priestor, Mária navrhla usporiadanie skriniek do tvaru písmena U. Využila časť oblúkovej klenby, do ktorej po zarovnaní vložili vitrínu prístupnú z kuchyne i jedálne.

Kuchyňa pred úpravou Zdroj: Robo Hubač, Mária Mináriková

Viac miesta, menej námahy

Aby bol priestor využitý do posledného centimetra, kuchynské skrinky dali urobiť na mieru až po strop. Má to dve výhody – viac úložného priestoru a nesadá na ne prach. Jedálenský stôl presunuli do vedľajšej miestnosti – samostatnej jedálne –, kde je zabezpečené komfortné stolovanie minimálne pre šesť ľudí.