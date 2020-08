Máte správne nastavenú chladničku? Teplota by mala byť...

Nejde len o stupne Celzia

Správne nastaviť chladničku je potrebné ešte pred tým, ako ju prvý raz vôbec zapojíte do elektriny. Ide totiž o správne nastavenie objemu. Inú chladničku potrebuje päťčlenná rodina a inú dvojica mladých ľudí alebo single domácnosť. Výrobcovia chladničiek uvádzajú ako najúspornejšie nastavenie 50 litrov chladiaceho priestoru na osobu. V opačnom prípade budete do chladničky dávať viac vecí, ako je potrebné a každý nesprávne využitý objem stojí peniaze. Malá chladnička zas môže znamenať , že potraviny budú príliš tesne pri sebe, čo znemožní ich chladenie a zvýši kazivosť. Nastavte sa teda už pri rozhodovaní o veľkosti na potreby vašej domácnosti.

Ako správne nastaviť teplotu?

Ani v uzatvorenej chladničke nie je teplota všade rovnomerná. Treba s tým počítať a podľa toho aj umiestniť potraviny. Najchladnejšie je na spodných poličkách a najteplejšie je na samom vrchu. Preto je vhodné nastavovať teplotu v chladničke na ideálnu teplotu v strednej poličke. Tu by sa mala teplota pohybovať na úrovni 5 stupňov Celzia. Ak máte možnosť nastaviť si teplotu priamo na dverách chladničky, v takom prípade výrobcovia chladničiek odporúčajú nastavenie na 4 stupne Celzia. Vtedy bude priemerom medzi jednotlivými poschodiami približne na úrovni 5 stupňov a teplota sa ľahšie udrží aj v prípade otvárania dvierok počas leta.

Optimálna tepla zaručuje optimálnu trvanlivosť. Zdroj: Shutterstock

Mráz počas celého roka

Dať veci do mrazničky tiež neznamená, že ich môžete skladovať celé roky. Nehovoriac o tom, ak v nej nemáte nastavenú správnu teplotu. Teplota – 19 alebo – 18 stupňov Celzia by mala byť úplný štandardom, ktorý zvládne aj dlhodobé skladovanie potravín. Pri tejto teplote sa zastavuje činnosť enzýmov a spomaľujú biologické procesy. A až pri tejto teplote vám mrazené potraviny vydržia tak dlho, ako to majú napísané na obale. Pri nižšej teplote sa pokazia rýchlejšie.

Nastavte si teplotu okolia

Pri nastavovaní chladničky je veľmi dôležité povedať nielen o jej vnútornom, ale aj vonkajšom prostredí. Pretože čím bude okolie chladničky teplejšie, tým viac sa aj oteplí vzduch v jej vnútri, pri každom otvorení dvierok. Preto je ideálne nastavenie teploty okolo chladničky 20 – 25 stupňov Celzia, preto by nemala byť umiestnená v blízkosti radiátoru, varnej dosky ani rúry na pečenie.