Máte doma BALÍČEK PREŽITIA? Toto všetko by v ňom malo byť

Web Pluska.sk zistil, že army shopy či obchody so špecializovaným vybavením hlásia mimoriadny dopyt po tzv. balíčkoch prežitia. Mnohé sklady sú už prázdne, no takýto balíček je možné si vyskladať a mať ho pripravený doma. Hodí sa v prípade blackoutu, prírodnej katastrofy alebo ako, žiaľ, ukázala aktuálna situácia, aj počas vojny.

„Tento tovar predávam dlhé roky a pamätám si všetky obdobia, kedy to malo výkyvy. Prvý smerom hore bolo, keď mal nastať koniec sveta v roku 2012. Samozrejme, aj počas pandémie, no to, čo sa udialo v priebehu posledného týždňa alebo dvoch, je maximum - objem je väčší ako za dva roky veľkého záujmu počas pandémie,” vysvetlil jeden z predajcov.

Čo by malo v balíčku prežitia byť?