Malá obývacia izba: Najšikovnejšie triky, čo s ňou, aby bola útulná

Alternatívy stolíka

Zo sedačky príliš neodkrojíte, ani z uhlopriečky televízora, no klasický obývačkový stolík môžete vymeniť za okrúhly stolík na noviny. Ak volíte kombináciu skla bude pôsobiť nenápadne a účelne. Takmer nezaberie miesto. Drevenou alternatívou je čajový stolík s typickými japonskými a čínskymi rysmi. Priam stvorený do malých priestorov. Ak sa vám hodí k zariadeniu, bude skvelý, nakoľko práve východné národy s malými izbami rátajú ako so štandardom.

Zosvetlite podlahu

Ak idete stavať a rekonštruovať, určite zvoľte svetlú podlahu. Pri hotovej tmavej podlahe stačí zosvetliť podlahu a opticky zväčšiť miestnosť svetlým kobercom umiestneným v hlavnom zornom poli, ktoré máte pri vstupe do obývačky.

Aj z malej obývačky sa dá vyčarovať útulný priestor. Zdroj: archív

Nebojte sa tmavej

Mnoho ľudí nepoužíva v malej miestnosti tmavé farby a to je škoda. Tmavá stena pri dverách, alebo v kombinácii so svetlou vytvára veľmi pekný kontrast a ten pôsobí na naše oči dojmom hĺbky a priestrannosti. Nevyhýbajte sa tmavým farbám, ale vždy ich namixujte so svetlejšou stránkou izby.