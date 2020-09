Malá kuchyňa u vás doma: 5 trikov, s ktorými bude väčšia a aj šikovnejšia

Farebná kombinácia

Základným odporúčaním je, aby bola kuchyňa svetlá. Áno, je to svätá pravda, ale to ešte neznamená, že musí byť len biela alebo béžová. Jasnosť izby sa dá docieliť aj rôznymi kombináciami odtieňov, pokojne sa dá zakomponovať vzor na svetlom podklade, núka sa napríklad efekt mramoru... Možností je oveľa viac, ako sa pod heslom "svetlá kuchyňa" môže zdať.

Úložný priestor

V malej kuchyni je alfou a omegou úložný priestor. Treba naozaj využiť každý centimeter, ale spôsobom, aby výsledok vyzeral dobre. To znamená, že je vhodné investovať do nábytku na mieru, do flexibilných systémov či celkom nových kreatívnych riešení. Každý takýto prispôsobený "výmysel" urobí dojem väčšej kuchyne a pomôže pri skladovaní vecí.

V malej kuchyni treba hľadať rafinované riešenia. Zdroj: idealhome.co.uk

Jednoduchá schéma

Ak chcete, aby priestor vyzeral kompaktne, priestorovo vhodne a tiež efektne, choďtem smerom čo najjednoduchšej schémy. Miestnosť môže byť "zaprataná", ale nemusí to byť vidieť na prvý pohľad, ak zvolíte hladké povrchy, zavreté skrinky a samozrejme, svetlý dekor skriniek. Ak navyše dodržíte pravidlo upratanej linky a nebudete na ňu zbytočne vykladať veci, kuchyňa je razom väčšia.