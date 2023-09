Magazín Lepšie Bývanie: Skvelé témy a k tomu loptičky do sušičky a parfum do prania

Ak hľadáte inšpiráciu pre svoj domov, ste na správnom mieste. Lepšie Bývanie sa tento raz zameralo na moderný vidiecky štýl, ktorý sa zmestí pokojne aj do panelákového bytu. Inšpirujte sa tipmi a trikmi aj od obľúbenej blogerky.

Okrem toho sme pre vás pripravili 3 krásne návštevy z domovov, ktorým nechýba osobitá atmosféra. Tešiť sa môžete aj na zaujímavú kaviareň, ktorá nás oslovila svojím interiérom, na odborné rady pri výbere políc, farby jesene či šikovné DIY nápady.

Len tento mesiac si v reťazcoch môžete magazín Lepšie Bývanie zakúpiť aj s príbalom. Nájdete v ňom loptičky na sušenie a parfum do prania. Za cenu 3,99 € máte časopis, užitočné pomôcky a množstvo dobrých rád.

Loptička na sušenie: Sú mäkké, hebké a dokážu zaistiť super sviežu bielizeň bez nutnosti pridania zmäkčovadiel. Používaním vlnených gulí do sušičky šetríte čas aj energiu, pretože skracuje dobu sušenia. Aby bielizeň krásne voňala bez pridania umelých aróm, odporúčame na ne nakvapkať pár kvapiek obľúbeného éterického oleja.

Parfum do prania: Použitie esencií Horomia je veľmi jednoduché. Stačí pridať niekoľko kvapiek do práčky a nechať ich urobiť svoju prácu. Vaše odevy budú potom voňať tak príjemne, že budete cítiť pocit pohody počas celého dňa.

AKO POUŽÍVAŤ: koncentrovaný produkt. Pred použitím pretrepte.

V PRÁČKE: nalejte 10/20 ml produktu do nádržky na aviváž určenej na posledné oplachovanie.

V SUŠIČKE: nalejte niekoľko kvapiek na loptičku, vreckovku alebo kúsok látky a vložte ju do sušičky.

RUČNE: pridajte 10/20 ml produktu na každých 5 litrov vody pri poslednom pláchaní pomocou ochranných rukavíc.



