Kúpeľne slovenských celebrít: Krajčiovej je najobyčajnejšia, Gáboríková ju má ako ďalšiu izbu 22 22 Foto: Instagram.com/@iversanns

Ako sa hovorí - sto ľudí, sto chutí. A platí to aj na celebrity. Kým niektoré si bývajú bežným spôsobom, iné svoje zárobky premieňajú na okázalé bývanie. Tentoraz sme nakukli do ich kúpeľní a veru, v každej to vyzerá inak...