Kuchynská linka až po strop: Poznáte jej NEVÝHODY?

Vysoká kuchynská linka je určite praktická. Zmestíte do nej pokojne aj dvojnásobok vecí, ako do malých dizajnových skriniek nad drezom. Lenže každá minca má dve strany a účelnosť kuchyne by nemala ísť na úkor estetiky. Takže si preberte pre a proti...