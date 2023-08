Kuchyňa "na jednej stene": Výhody a nevýhody tohto nenáročného riešenia 26 26 Foto: catesthill.com

Niekedy to priestor inak nedovoľuje, inokedy je to zase voľba do otvoreného bývania. Tzv. kuchyňa "na jednej stene" je nenáročná a finančne výhodná, ale na druhej strane má aj nevýhody.