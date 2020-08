Inšpirácia z vidieckeho štýlu: Levanduľa v interiéri je krajšia, než ste tušili

Ak by sme hľadali jediný symbol vidieckeho štýlu, bola by to rozhodne levanduľa. Milujú ju nielen v Provensálsku. Táto krásna, voňavá a liečivá rastlina rovnako dobre znáša aj naše zemepisné šírky, a tak sa ňou môžete obklopiť aj vo svojej domácnosti – a to mnohými spôsobmi.

Z vlastnej úrody

Pestujete levanduľu? I keď existuje viacero druhov levandule, ktoré zrejme poznáte ako anglickú či francúzsku, najčastejšie sa dnes stretnete s druhom Levandula Intermedia. Ide o hybrid, ktorý rastie do výšky, preto nádherne vynikne naaranžovaná do vyšší nádob či váz. Pokojne ju môžete vložiť do rustikálneho hlineného džbánu a postaviť na bielizník či do predsiene. Dlhé stonky levandule môžete krásne spletať do vencov, a dokonca nemusia byť ani okrúhle. Kvety poskladajte jedným smerom a svoj voňavý veniec zaveste na vstupné dvere alebo ním vyzdobte obľúbený kút v domácnosti. Určite bude krásne voňať, preto vám môže robiť aj spoločnosť pri zaspávaní.

Náš tip: Rôzne dlhé stonky s kvetmi levandule naaranžujte do prúteného košíka, či do špeciálneho košíka určeného na zber kvetov. Krásne vynikne aj keď ju poprekladáte rastlinami rôznej farby.