FOTO Skvelé nápady, ako upratať topánky: Urobte poriadok a majte svoj štýl! Foto: simplyspaced.com

Neporiadok v predsieni je prvou vecou, ktorá po príchode domov udrie do očí. A to nielen nám, ale aj návšteve. Vezmite si teda topánky do parády a skladujte ich tak, aby bolo nielen upratané, ale to aj dobre vyzeralo.