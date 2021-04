Určite netreba hovoriť, že na výber je z množstva prevedení. Zásteny môžu vyzerať rôzne, ale ako prvé si zvoľte materiál. Mal by byť vodotesný, odolný voči teplu a jednoduchý na čistenie. To však neznamená, že musíte robiť kompromisy v estetickej rovine. Zásteny sú v skvelým priestorom na hranie sa so vzormi, farbami a novými trendmi, a čo je najlepšie - možno ich vymeniť aj bez toho, aby ste zasahovali do kuchynskej linky.

Kuchynská zástena má množstvo podôb. Zdroj: via idealhome.co.uk