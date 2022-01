Domáce fitko: Ako si vytvoriť štýlový priestor na cvičenie?

Ostatné mesiace ukázali, ako čo najšikovnejšie využiť svoj domov. Okrem iného sa môže zmeniť na malé fitnescentrum, ktoré udrží telo v pohybe a zdravé. Popri home office je to viac ako prospešné, a ak ste si dali do nového roka záväzok, smelo do toho. Domáci tréning bude ešte efektívnejší, ak naň vytvoríte pohodlné prostredie.

Zelená oáza

Obklopte sa rastlinami, ktoré navodzujú príjemnú atmosféru. Vďaka nim získate pocit, že cvičíte v prírode. Výsadou kvetov je i skvalitňovanie vzduchu v miestnosti a, samozrejme, spestrenie každého kútika – hoci je určený na cvičenie. Navyše zelená je farbou trpezlivosti, ktorá je pri tréningu veľmi dôležitá.