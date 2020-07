Dokonalé okná: Aká je správna dĺžka záclon? Trafili ste sa?

Záclony a závesy dokážu premeniť výzor celej miestnosti, musia však na vybrané miesto správne sadnúť. Keďže neexistuje jediná správna dĺžka, je možné, že budete potrebovať úpravy podľa svojich špecifických požiadaviek i potrieb. Ako ich úspešne zvládnuť?

Na mieru?

Samozrejme, v miestnosti by sme mali mať záclony i závesy na mieru, aby nám nielen správne slúžil, ale hlavne aby pôsobili esteticky a dojem v miestnosti nenarúšali. Čo presne to však znamená? Existujú dve základné dĺžky pre závesy i záclony – a to buď po podlahu, teda maximálna dĺžka od miesta zavesenia po zem, alebo skrátená dĺžka po okenný parapet, zvyčajne v oblasti nad vyhrievacím telesom, ak je pri okne umiestnené. Ďalšou z možností je okrasná záclona zhruba do tretiny výšky okna.

Náš tip: Pri strihaní vždy pripočítajte minimálne 1 centimeter navyše, a to na zahnutie látky, vhodnejšie je však počítať s 3 centimetrami. Meriame vždy od miesta zavesenia, nie od stropu. Od dĺžky vždy odpočítajte výšku závesný štipcov, krúžkov či iných závesných častí.