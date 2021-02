Dekorácia do domu, ktorá naozaj prekvapí: Nestojí veľa a vyzerá skvelo

Umelé kvety už dávno nie sú tým, čím bývali kedysi. Plastové napodobeniny z čias našich babičiek boli na prvý pohľad umelinami, ktoré plnili akú - takú funkciu, no neohúrili. Dnes je situácia iná a výrobcovia si dajú záležať, aby kvety vyzerali takmer ako pravé. Ak kúpite takýto kus, resp. viac kusov, vytvoríte si doma stálu dekoráciu, ktorá doslova rozžiari bývanie. A vydrží a vydrží...

Umelé kvety sú zväčša investíciou, ktorá sa vypláca. Môžu vítať nadchádzajúcu sezónu, môžu sa použiť ako doplnok do vencov, môžu vytvoriť originálnu dekoráciu, ktorá sa len tak nevidí. Napríklad vložené do plátenej tašky a zavesené na vešiaku - to je len jeden nápad z mnohých. Tým základným býva vytvorenie kytice či zasadenie kvetov do kvetináča. Také jednoduché a také efektné.

Umelé kvety, ktoré vyzerajú ako pravé, vytvoria úžasnú atmosféru a vydržia celé roky. Zdroj: stonegableblog.com

Pri výbere umelých kvetov si teda dajte záležať na ich kvalite, pri ich umiestňovaní zase na nádobe. Aj váza či kvetináč musia plniť dekoratívny účel, aby bol efekt dokonalý a aby nikto nenaral dojem "falošnosti". Kvety síce budú umelé, ale ak ich upravíte naozaj dobre, hosťom to ani nenapadne. Takto sa môžete pýšiť okrasnými kvetmi, ale aj stále zelenými halúzkami či rozkvitnutými vencami. Samozrejme, v "trvanlivej" forme.

Nechajte sa inšpirovať nápadmi na umelú krásu v interiéri, ktorá ohúri. Otvorte si galériu článku a povedzte - vyzerajú tieto dekorácie ako umelé?