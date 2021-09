Proti ovocným muškám

Kto by nepoznal malé poletujúce mušky okolo misy s ovocím? Ak sa ich chcete zbaviť, do malého zaváraninového pohára nalejte jablčný ocot, urobte do viečka dierky a zaskrutkujte. To je všetko, pascu máte hotovú a ovocie chránené.