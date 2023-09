1. Stavte na farby

Farebné cítenie je dôležité pri každom štýle, no v tomto prípade o niečo viac. Zamerajte sa na pastelovú paletu, ktoré vidieckemu štýlu dodávajú ten správny nevýrazný, no o to viac útulnejší nádych. Nebojte sa skombinovať nebíčkovú modrú s klasickým drevom alebo jemnú zelenú s chladnejším kovom. Farby inšpirované prírodou podporujú pohodlie a relaxáciu v domácom prostredí.