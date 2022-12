Behajú vám doma "rybičky"? TOTO by ste mali okamžite urobiť!

Ako píše portál zdravie.pluska.sk, doma máte vlhko a zrejme aj plesne. Ak v kútoch ukrývate krabice zo sťahovania, staré látky, ktoré sa ešte hodia na handry, môžu ich lákať aj tie. Okrem kúpeľní, obývajú aj záchody a komory. V skladoch a pivniciach zaliezajú pod debny a povaľujúce sa predmety. Ak však máte doma extrémne vlhko aj v iných miestnostiach, nasťahujú sa pokojne do šatníka, knižnice - do kníh, pod tapety či do gauča. V panelákoch sa najčastejšie rozširujú po vodovodných a odpadových rúrach. Vyhovuje im izbová teplota.

Domácnosť teda prevetrajte, upracte a následne môžete použiť insekticídne prípravky proti lezúcemu hmyzu. Existuje však aj množstvo domácich trikov na dolapenie švehiel, ktoré nepoužívajú chémiu a fungujú. Skúste!

Lepivá pasca

Na pochytanie rybičiek sa osvedčila obojstranná lepiaca páska. Ide o lacné a účinné riešenie. Nalepte pásku po obvode kúpeľne a urobí prácu za vás. Ráno pásku vymeňte a podľa počtu „ulovených“ rybičiek zistíte, ako na tom s nimi v domácnosti ste. Postup opakujte dovtedy, kým páska nebude úplne čistá.