Upratané do polhodiny! 6 trikov, s ktorými to zvládnete úplne parádne

Možno sa ozvala kamoška, že ide okolo a za pol hodinku sa u vás zastaví. Potešíte sa, ale zároveň vás pohľad na váš domov zrovna nepoteší. Čo v tej chvíli robiť?

1. Okamžite vyvetrajte

Ako prvé otvorte okná a celý priestor poriadne vyvetrajte. Čerstvý vzduch bude pôsobiť osviežujúco a interiér bude na pocit čistejší.

2. S krabicou po dome

Následne zoberte do rúk krabicu alebo kôš a odkladajte do neho všetky veci, ktoré nie sú na svojom mieste. Takto prejdite celý byt a nazbierané veci uložte tam, kam patria. To platí aj pre oblečenie, prehodený sveter cez operadlo, alebo kôš s bielizňou určenou na žehlenie. Ak naozaj nestíhate, krabicu s nazbieranými vecami proste dočasne skryte pred zrakom návštevy.